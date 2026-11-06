ЕНД предлагает власти законодательно запретить гражданам Грузии играть в азартные игры
Хочу спросить власти «Грузинской мечты» — почему главным приоритетом нашего экономического развития не являются производство, современные технологии, инновации, производство экспортной продукции, транспорт, логистика и развитие промышленности? Почему у азартных игр столь большая доля в экономике? Почему значительная часть нашей экономики должна зависеть от того, сколько денег проиграет гражданин Грузии? — об этом заявил один из лидеров «Национального движения» Васо Урушадзе на сегодняшнем брифинге.
По его словам, сегодня в Грузии на онлайн-игровых платформах зарегистрировано более миллиона человек, что означает, что игровой аккаунт есть практически у каждого третьего человека, а 400 000 человек зависят от азартных игр.
Как заявил Урушадзе, проблема остро касается молодежи и трудоспособного населения. На брифинге Урушадзе представил инициативу, которая, по его пояснению, «касается не только игорного бизнеса, но и экономического будущего страны, социальной защиты граждан и ответственности государства перед собственным народом».
«Мы предлагаем правительству и парламенту Грузии начать ускоренную подготовку законодательных изменений, согласно которым гражданам Грузии будет запрещено участвовать в физических и онлайн-казино, а также в азартных играх, действующих в Грузии.
Конкретно мы представим план из четырех пунктов:
Гражданам Грузии должно быть запрещено пользоваться физическими и онлайн-казино в стране, и будет внедрена модель Монако.
Подготовить экономический план перехода игорного бизнеса на международную туристическую индустрию, после чего игорный бизнес станет ориентироваться на международный туристический рынок, что также подразумевает успешную модель Монако.
Создать государственную программу защиты зависимых от азартных игр и превенции.
Усилить борьбу против нелегальных онлайн-игровых платформ и разработать долгосрочную стратегию повышения эффективности исполнения закона», — отметил Васо Урушадзе.
По словам Урушадзе, казино и онлайн-казино должны работать на международном туристическом рынке и обслуживать иностранных клиентов, а возможность играть для граждан Грузии должна быть ограничена.
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