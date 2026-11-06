ЕНД предлагает власти законодательно запретить гражданам Грузии играть в азартные игры

Хочу спросить власти «Грузинской мечты» — почему главным приоритетом нашего экономического развития не являются производство, современные технологии, инновации, производство экспортной продукции, транспорт, логистика и развитие промышленности? Почему у азартных игр столь большая доля в экономике? Почему значительная часть нашей экономики должна зависеть от того, сколько денег проиграет гражданин Грузии? — об этом заявил один из лидеров «Национального движения» Васо Урушадзе на сегодняшнем брифинге.

По его словам, сегодня в Грузии на онлайн-игровых платформах зарегистрировано более миллиона человек, что означает, что игровой аккаунт есть практически у каждого третьего человека, а 400 000 человек зависят от азартных игр.

Как заявил Урушадзе, проблема остро касается молодежи и трудоспособного населения. На брифинге Урушадзе представил инициативу, которая, по его пояснению, «касается не только игорного бизнеса, но и экономического будущего страны, социальной защиты граждан и ответственности государства перед собственным народом».