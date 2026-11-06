Саломе Самадашвили: Подобной политической системы и режима, как сегодня в Грузии, в мире не существует

«Иванишвили, когда захочет, не стесняется заявлять, что именно он принимает решения, но в иной ситуации пытается сказать нам, что якобы некий Кобахидзе или до этого некий Гарибашвили управлял страной — подобная насмешка должна прекратиться!» — с этим заявлением один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили отреагировала на встречу почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили с Послом Израиля.

По словам Самадашвили, подобной политической системы и режима, как сегодня в Грузии, в мире не существует.

«Я не знаю, на какую тему состоялась встреча, но это демонстрирует лишь одно — когда Иванишвили считает, что какой-то вопрос для него важен, он не стесняется публично заявлять, что является реальным лицом, принимающим решения в этой стране, однако во всех остальных ситуациях пытается отойти в сторону и сказать нам, что якобы некий Кобахидзе или до этого некий Гарибашвили или Бахтадзе управлял страной.