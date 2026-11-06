Саломе Самадашвили: Подобной политической системы и режима, как сегодня в Грузии, в мире не существует
«Иванишвили, когда захочет, не стесняется заявлять, что именно он принимает решения, но в иной ситуации пытается сказать нам, что якобы некий Кобахидзе или до этого некий Гарибашвили управлял страной — подобная насмешка должна прекратиться!» — с этим заявлением один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили отреагировала на встречу почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили с Послом Израиля.
По словам Самадашвили, подобной политической системы и режима, как сегодня в Грузии, в мире не существует.
«Я не знаю, на какую тему состоялась встреча, но это демонстрирует лишь одно — когда Иванишвили считает, что какой-то вопрос для него важен, он не стесняется публично заявлять, что является реальным лицом, принимающим решения в этой стране, однако во всех остальных ситуациях пытается отойти в сторону и сказать нам, что якобы некий Кобахидзе или до этого некий Гарибашвили или Бахтадзе управлял страной.
Такая насмешка над грузинским народом должна прекратиться. Подобной политической системы и режима в мире не существует. Иванишвили должен знать, что да, именно на него лично падет политическая ответственность за все, что сегодня происходит в нашей стране», — заявила Саломе Самадашвили.
Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили встретился с Послом Израиля в Грузии Валидом Абу Хайя.
По информации «Грузинской мечты», на встрече, состоявшейся в центральном офисе партии, стороны обсудили тесное сотрудничество между двумя странами и позитивную динамику, наблюдающуюся в этом направлении в различных сферах.
«Был подчеркнут 26-вековой характер отношений между Грузией и Израилем, а также политические отношения между двумя народами, основанные на особой дружбе. Кроме того, внимание было уделено сложившейся в мире геополитической ситуации и еще раз подчеркнута важность мира и стабильности, достигаемых дипломатическим путем, на благо стран и народов.
Бидзина Иванишвили пожелал Валиду Абу Хайя успехов в дальнейшей деятельности.
На встрече была выражена готовность к еще большему укреплению дружбы и партнерства между Грузией и Израилем», — сказано в информации «Грузинской мечты».
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