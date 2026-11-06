ALDE: «Дроа» объявлена Россией «нежелательной организацией» из-за того, что борется против оккупации
«Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE) откликается на объявление Россией грузинской оппозиционной партии «Дроа» «нежелательной организацией».
ALDE выражает поддержку «Дроа». По их оценке, «Дроа» борется за свободную, демократическую и европейскую Грузию.
«Наш член, грузинская партия «Дроа» объявлена Россией «нежелательной организацией» из-за того, что она борется против оккупации, за защиту суверенитета Грузии и европейское будущее.
В прошлом году такой же статус был присвоен ALDE Party и LYMEC.
Мы твердо стоим рядом с партией «Дроа» и всеми, кто борется за свободную, демократическую и европейскую Грузию!» — говорится в заявлении ALDE.
По заявлению Генеральной прокуратуры России, деятельность партии «Дроа» была объявлена «нежелательной» из-за «русофобских взглядов».
«Члены партии „Дроа“ занимают резко русофобские позиции и ставят своей целью дискредитацию действий нашей страны на грузинском направлении. Они выступают против нормализации двусторонних отношений с Россией в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, требуют восстановления визового режима и прекращения прямого авиасообщения между странами. Они считают, что Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию, нарушила нормы международного права и суверенитет южнокавказского государства», — заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
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