ALDE: «Дроа» объявлена Россией «нежелательной организацией» из-за того, что борется против оккупации

«Наш член, грузинская партия «Дроа» объявлена Россией «нежелательной организацией» из-за того, что она борется против оккупации, за защиту суверенитета Грузии и европейское будущее.

ALDE выражает поддержку «Дроа». По их оценке, «Дроа» борется за свободную, демократическую и европейскую Грузию.

В прошлом году такой же статус был присвоен ALDE Party и LYMEC.

Мы твердо стоим рядом с партией «Дроа» и всеми, кто борется за свободную, демократическую и европейскую Грузию!» — говорится в заявлении ALDE.

По заявлению Генеральной прокуратуры России, деятельность партии «Дроа» была объявлена «нежелательной» из-за «русофобских взглядов».

«Члены партии „Дроа“ занимают резко русофобские позиции и ставят своей целью дискредитацию действий нашей страны на грузинском направлении. Они выступают против нормализации двусторонних отношений с Россией в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, требуют восстановления визового режима и прекращения прямого авиасообщения между странами. Они считают, что Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию, нарушила нормы международного права и суверенитет южнокавказского государства», — заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.