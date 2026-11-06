Вице-президент Китая прибыл в Грузию с официальным визитом
Вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн вместе с сопровождающей его делегацией прибыл в Грузию с официальным визитом. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.
По их данным, вице-президента КНР встречала министр иностранных дел Мака Бочоришвили.
«В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели вице-президента Китайской Народной Республики встретила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
В рамках визита запланированы встречи Хань Чжэна с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе», — говорится в распространенной информации.
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