Вице-президент Китая прибыл в Грузию с официальным визитом

Вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн вместе с сопровождающей его делегацией прибыл в Грузию с официальным визитом. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.

По их данным, вице-президента КНР встречала министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

«В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели вице-президента Китайской Народной Республики встретила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

В рамках визита запланированы встречи Хань Чжэна с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе», — говорится в распространенной информации.