Бочоришвили: Визит вице-президента Китая является важным шагом с точки зрения углубления отношений между двумя странами

Визит вице-президента Китая является важным шагом с точки зрения углубления отношений между двумя странами. Развитие отношений между Китаем и Грузией за последнее время, а также вывод наших отношений на стратегический уровень имеют большое значение не только для Грузии, но и для всего региона. Об этом заявила в беседе с журналистами вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

По словам министра, визит в Грузию гостя столь высокого уровня из Китая предоставляет возможность на высшем уровне обсудить динамику отношений между двумя странами, существующие возможности и перспективы развития экономического сотрудничества.

«Следует отметить, что представитель Китая такого высокого ранга впервые находится с визитом в Грузии. Безусловно, это даст нам прекрасную возможность на высшем уровне обсудить динамику отношений между Грузией и Китаем, существующие возможности и потенциал сотрудничества между двумя странами, особенно в плане развития экономических связей.