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Политика

Бочоришвили: Визит вице-президента Китая является важным шагом с точки зрения углубления отношений между двумя странами

Визит вице-президента Китая является важным шагом с точки зрения углубления отношений между двумя странами. Развитие отношений между Китаем и Грузией за последнее время, а также вывод наших отношений на стратегический уровень имеют большое значение не только для Грузии, но и для всего региона. Об этом заявила в беседе с журналистами вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

По словам министра, визит в Грузию гостя столь высокого уровня из Китая предоставляет возможность на высшем уровне обсудить динамику отношений между двумя странами, существующие возможности и перспективы развития экономического сотрудничества.

«Следует отметить, что представитель Китая такого высокого ранга впервые находится с визитом в Грузии. Безусловно, это даст нам прекрасную возможность на высшем уровне обсудить динамику отношений между Грузией и Китаем, существующие возможности и потенциал сотрудничества между двумя странами, особенно в плане развития экономических связей.

Это будет иметь значение не только для Грузии, но и для всего региона, когда мы говорим об укреплении и углублении отношений между Китаем и Грузией по различным направлениям», — отметила министр иностранных дел.

По заявлению Маки Бочоришвили, в рамках визита вице-президент Китая проведёт встречи с премьер-министром Грузии и президентом Грузии. Также запланирована встреча с представителями деловых кругов.

«В рамках визита состоятся встречи с премьер-министром Грузии и президентом Грузии. Кроме того, у нас будет возможность вместе с представителями бизнес-сообщества обсудить экономические возможности и перспективы развития отношений между Грузией и Китаем.

Это также является важной составляющей визита в Грузию на столь высоком уровне и внесёт существенный вклад в развитие экономических отношений между двумя странами», — заявила Мака Бочоришвили.

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