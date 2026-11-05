Партия «Дроа»: Мы пользуемся этой почетной возможностью и в очередной раз заявляем, Абхазия и Самачабло – это Грузия!
Мы пользуемся этой почётной возможностью и ещё раз заявляем: Абхазия и Самачабло — это Грузия! Героям слава! Режим Иванишвили — российский!» — так партия «Дроа» отреагировала на решение Генеральной прокуратуры России объявить «Дроа» нежелательной организацией.
Партия «Дроа» поясняет, в чём российское следственное ведомство её обвиняет.
«В чём нас «обвиняют»:
- В том, что мы считаем Абхазию и Цхинвальский регион территориями Грузии, оккупированными Россией, а саму Россию — нарушителем международного права и суверенитета Грузии;
- В разоблачении тайных связей режима Иванишвили с Россией;
- В работе над завершением однопартийной системы в Грузии;
- В популяризации идеи ускоренной интеграции Грузии в Евросоюз;
- В активной поддержке украинских властей, поддержке тесного сотрудничества между Грузией и Украиной, а также участия страны в «Карпатской восьмёрке» (Австрия, Венгрия, Польша, Сербия, Словакия, Румыния и Чехия);
- И, наконец, в том, что лидер «Дроа» Елена Хоштария обвиняет «Грузинскую мечту» в поддержке пророссийского курса и срыве процесса евроинтеграции.
- Мы пользуемся этой почётной возможностью и ещё раз заявляем: Абхазия и Самачабло — это Грузия! Героям слава! Режим Иванишвили — российский!
Мы покончим с российским режимом Иванишвили в Грузии! Грузия станет членом Евросоюза и НАТО!» — говорится в заявлении.
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