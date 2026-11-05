Россия объявила грузинскую партию «Дроа» «нежелательной организацией»
Россия объявила политическую партию «Дроа» «нежелательной организацией», — сообщают российские СМИ.
По заявлению Генеральной прокуратуры России, деятельность партии «Дроа» была объявлена «нежелательной» из-за «русофобских взглядов».
«Члены партии „Дроа“ занимают резко русофобские позиции и ставят своей целью дискредитацию действий нашей страны на грузинском направлении. Они выступают против нормализации двусторонних отношений с Россией в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, требуют восстановления визового режима и прекращения прямого авиасообщения между странами. Они считают, что Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию, нарушила нормы международного права и суверенитет южнокавказского государства», — заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Кроме того, по заявлению Генеральной прокуратуры России, «лидер партии „Дроа“ обвиняет правящую партию Грузии в поддержке пророссийского курса и попытках изолировать государство от процесса евроинтеграции».
«Организация активно поддерживает украинский режим, выступает с призывами к более тесному сотрудничеству между Грузией и Украиной и включению страны в „Карпатскую восьмёрку“», — говорится в заявлении.
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