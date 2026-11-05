Папуашвили: Вахо Саная находится в тюрьме из-за собственного хамства

Он [Вахо Саная] находится в тюрьме из-за собственного хамства — Я тут вообще ни при чём, — так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ответил на вопрос журналистов о задержании журналиста Вахо Саная из-за публикации, в которой упоминались он сам и Владимир Божадзе.

Как отметил Папуашвили, требование общества и законодательства заключается в том, чтобы непристойное поведение не было частью публичного пространства.

«Он находится [в тюрьме] не из-за меня, а из-за собственного непристойного поведения. Я вообще ни при чём. Ни я, ни кто-либо другой. Каждый несёт ответственность за собственное поведение. Всем известно, что непристойное поведение в публичном пространстве неприемлемо. Этому учат в семье, детском саду, школе, иногда в университете, да и в целом жизнь учит человека тому, что непристойного поведения быть не должно. Если в отношении кого-либо применяются меры за непристойное поведение, то это происходит из-за его собственного поведения. Именно такого требования придерживаются наше общество и законодательство: непристойное поведение не должно быть частью публичного пространства.

Непристойное поведение должно исчезнуть из политического пространства, и каждый должен этому способствовать. И мы, и оппозиция, и журналисты, и гражданские активисты. Мы хотим, чтобы непристойное поведение не было частью ни политических, ни неполитических дискуссий», — заявил Папуашвили.