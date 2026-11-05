Постсоветский и социалистический мир должен учить нас демократии? А где они сами были 30 лет назад? Мы не должны учиться демократии ни у кого – Не Герчинскому, не Кае Каллас и не Марте Кос учить нас демократии», — заявил в беседе с журналистами председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, Грузия является независимой страной, и европейские дипломаты должны относиться к ней как к независимому государству.

«Нам нужно избавиться от комплексов. Мы не должны учиться демократии ни у кого. Мы не будем учиться у Павла Герчинского, который половину своей жизни провёл в Польской Народной Республике — социалистическом государстве. Мы не будем учиться у Каи Каллас, которая выросла в Эстонской Советской Социалистической Республике, в элитной семье коммунистической номенклатуры. Мы не будем учиться у Марты Кос, которая выросла в социалистической Югославии. В её адрес существуют и обвинения, в том числе в сотрудничестве со спецслужбами Югославии. До сих пор она не дала убедительного ответа на эти обвинения.

Постсоветский и социалистический мир должен учить нас демократии? А где они сами были 30 лет назад? Они хотят представить дело так, будто мы — молодая демократия, младшие демократии, а старшие братья чему-то нас учат. Пусть каждый оглянется на собственную историю: где была Германия 80 лет назад? Где были скандинавские страны — Швеция и Дания, которые проводили евгенические тесты и эксперименты на собственном населении? Мы не будем учиться демократии у них. Мы готовы говорить о демократии со всеми, но не так, как это вчера делал господин Герчинский. Он вышел сюда в роли педагога, который должен чему-то учить нас здесь, в школе. Мы — независимая страна, и пусть к нам относятся как к независимому государству», — заявил Папуашвили.