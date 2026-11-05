Кобахидзе: Два европейских посла в разное время требовали в КС отчёта по конкретному делу

У меня есть информация о том, что два европейских посла в разное время приходили в Конституционный суд и требовали отчёта по конкретному делу, находящемуся на рассмотрении, — об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после международной конференции, посвящённой 30-летию Конституционного суда Грузии.

По его словам, подобные действия запрещены во всех демократических странах, поскольку являются грубым нарушением правовых принципов, независимости суда, Венской конвенции и норм права.

«У меня есть информация о том, что два европейских посла в разное время приходили в Конституционный суд и требовали отчёта по конкретному делу, находящемуся на рассмотрении. Это запрещено во всех странах, поскольку является грубым нарушением правовых принципов, независимости суда, Венской конвенции и норм права. Кроме того, вы слышали публичные заявления по поводу находящегося на рассмотрении дела, что также является грубым нарушением правовых принципов. Я призываю всех уважать верховенство права в Грузии.

В последнее время также запрашивали информацию по делу о запрете политических партий. До этого аналогичные случаи имели место и в связи с другими делами, что неправильно. Верховенство права должно соблюдаться в любой демократической стране, и у нас также должны уважать верховенство права», — заявил Кобахидзе.