Неправительственные организации: «Грузинская мечта» вводит запрет на обжалование результатов выборов

«28 октября 2026 года по инициативе шести депутатов парламента Грузии в парламент был внесён законопроект, предусматривающий существенные изменения в органические законы Грузии «Избирательный кодекс Грузии» и «Кодекс местного самоуправления Грузии».

Как говорится в совместном заявлении трёх неправительственных организаций, они отрицательно оценивают значительную часть указанного законодательного пакета. Неправительственные организации считают, что изменения приведут к снижению возможности проверки результатов выборов, ограничению судебного контроля и ещё большей централизации избирательного администрирования.

Местные наблюдательные организации — «Международное общество за справедливые выборы и демократию», «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Международная прозрачность — Грузия» — комментируют планируемые изменения в избирательное законодательство Грузии и заявляют, что «Грузинская мечта» запрещает обжалование результатов выборов.

Местные наблюдательные организации — «Международное общество за справедливые выборы и демократию», «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Международная прозрачность — Грузия» — отрицательно оценивают значительную часть указанного законодательного пакета. Изменения приведут к снижению возможности проверки результатов выборов, ограничению судебного контроля и ещё большей централизации избирательного администрирования.

Согласно изменениям, возможность обжалования итогового протокола ЦИК будет ограничена техническими ошибками, обязательный пересчёт бюллетеней отменяется, а решение по вопросу регистрации наблюдательных организаций будет приниматься единолично. Всё это ещё больше ослабит и без того слабые механизмы контроля и усилит централизацию избирательного администрирования. Дополнительные процедурные ограничения и ограничения на рекламу ухудшат условия участия в избирательном процессе и политической конкуренции.

Особую тревогу вызывает положение законопроекта, согласно которому обжалование в суде итогового протокола выборов, составленного ЦИК, допускается исключительно с целью исправления механических/технических ошибок. Такое ограничение на этапе подведения окончательных итогов выборов исключает возможность рассмотрения споров о системных нарушениях и их совокупном влиянии на результаты выборов. При этом системный характер и масштаб некоторых нарушений могут выявиться только в результате совместного анализа данных различных избирательных участков и избирательного процесса в целом. Соответственно, возможность оспаривания результатов только на отдельных участках не может заменить полноценный судебный контроль окончательных результатов. Предлагаемое изменение грубо ограничивает и ослабляет гарантии эффективной защиты избирательных прав.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, подготовке инициативы не предшествовали публичные дискуссии или предварительные консультации с заинтересованными сторонами, в том числе с избирательной администрацией. Пересмотр фундаментальных положений избирательного законодательства без широкого профессионального и общественного консенсуса стал порочной практикой, которую «Грузинская мечта» внедрила в последние годы. Это противоречит избирательным стандартам Венецианской комиссии, согласно которым избирательные реформы должны основываться на открытости, предсказуемости и инклюзивном диалоге.

Представленную инициативу следует рассматривать в контексте сложившейся в последние годы практики персонализированного законотворчества и репрессивных мер, когда правовые нормы всё больше подстраиваются под интересы правящей группы, а механизмы общественного контроля последовательно ослабляются. Без действенного контроля и подотчётности государство теряет общественное доверие и вместо защиты общих интересов превращается в систему, проводящую интересы узкой группы», — говорится в заявлении.