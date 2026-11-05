За протест на тротуаре в тюрьму никого не сажают! Перекрытие проезжей части во многих странах наказывается соответствующими санкциями — Назовите мне хотя бы одного человека, который находится в тюрьме за противоположное мнение! — такое заявление премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сделал в ответ на вопросы о демократическом регрессе в Грузии.

Кобахидзе сегодня в этом же контексте отметил, что представители Евросоюза не могут назвать фамилии конкретных заключённых, которых следует освободить, поскольку в таком случае им пришлось бы «открыто выступить в качестве поощряющих насилие и применение «коктейлей Молотова»».

За протест на тротуаре в тюрьму никого не сажают! Когда речь идёт о перекрытии проезжей части, во многих странах это наказывается соответствующими санкциями, и за протест на тротуаре никто не подвергается административному наказанию.