Кобахидзе: Никого не сажают в тюрьму за протест на тротуаре!
За протест на тротуаре в тюрьму никого не сажают! Перекрытие проезжей части во многих странах наказывается соответствующими санкциями — Назовите мне хотя бы одного человека, который находится в тюрьме за противоположное мнение! — такое заявление премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сделал в ответ на вопросы о демократическом регрессе в Грузии.
Кобахидзе сегодня в этом же контексте отметил, что представители Евросоюза не могут назвать фамилии конкретных заключённых, которых следует освободить, поскольку в таком случае им пришлось бы «открыто выступить в качестве поощряющих насилие и применение «коктейлей Молотова»».
За протест на тротуаре в тюрьму никого не сажают! Когда речь идёт о перекрытии проезжей части, во многих странах это наказывается соответствующими санкциями, и за протест на тротуаре никто не подвергается административному наказанию.
Кто указывает нам на увеличение числа заключённых? В течение полутора лет нам пришлось арестовать около 3 000 человек, непосредственно занимавшихся сбытом наркотиков. Если ваша позиция заключается в том, чтобы освободить этих людей, пожалуйста, давайте обсудим это, но к демократии это не имеет никакого отношения!
Кто находится в тюрьме за противоположное мнение? Назовите мне хотя бы одного человека! За блокирование проезжей части предусмотрен денежный штраф, а затем — максимум административный арест, который, как правило, ограничивается двумя неделями. То есть речь не идёт о помещении людей в тюрьмы.
Кого ещё из заключённых мы должны освободить? Того, кто бросал «коктейли Молотова», или человека, оскорблявшего полицию?! Нам не называют фамилии тех, кого следует освободить! Не называют фамилии, потому что им нечего сказать! В таком случае им пришлось бы открыто выступить в качестве поощряющих насилие и применение «коктейлей Молотова», чего они не хотят. Они хотят ограничиваться устными заявлениями, но так не получится! Пусть соизволят назвать фамилии тех, кого хотят освободить!
Мы всегда заявляем, что готовы к диалогу, но диалог должен основываться на фактах, быть прозрачным и проходить на глазах у общества», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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