Папуашвили: Конституция оживает, когда граждане видят в ней гарантию своих прав и свобод

«Одним из таких основополагающих шагов стало создание Конституционного суда — института, который защищает конституционный порядок страны, толкует его положения и выносит окончательный вердикт.

Как отметил председатель парламента, спустя 30 лет уже можно сказать, что Конституционный суд Грузии стал неотъемлемой частью институциональной системы страны.

“Поздравляю Конституционный суд Грузии с 30-летием со дня основания. Всего три десятилетия отделяют нас от того времени, когда государство, обессиленное гражданским противостоянием, войнами и разрушенной экономикой, начало вставать на ноги и делать первые шаги”, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на мероприятии, посвящённом 30-летию со дня основания Конституционного суда Грузии.

Главное значение Конституции заключается в том, что государство устанавливает ограничения собственной власти: определяет, как распределяются полномочия между ветвями власти, где заканчиваются полномочия каждого института и каковы границы свободы человека, в которые государство не вправе вмешиваться. Поэтому сила Конституционного суда заключается не только в его формальном статусе, но и в его функции — обеспечивать равновесие между эффективной деятельностью государства и ограничениями, установленными Конституцией.

Это особенно важно для стран, которым пришлось создавать и укреплять современные государственные институты за сравнительно короткий исторический период. В таких условиях конституционный порядок невозможно утвердить исключительно посредством письменных норм. Для этого необходимы институты, которые наполняют эти нормы содержанием, и политическая культура, признающая их обязательными для всех правилами.

Защита конституционного порядка означает, что государство подчиняется установленным им самим основополагающим правилам; означает, что власть приобретается, осуществляется и сменяется в соответствии с установленными законом процедурами; а сторонники различных политических взглядов борются за общественную поддержку в рамках законного и демократического пространства.

Нарушение этого порядка — не просто разногласия между институтами. Оно создаёт угрозу непрерывности существования государства, правам граждан, общественному миру и доверию, на котором строится демократия.

За 30 лет Конституционный суд неоднократно сталкивался с вопросами, в которых право, политика и государственные интересы тесно переплетались. В таких ситуациях особая задача суда заключается в том, чтобы не переносить остроту спора в политическую плоскость, а оставлять единственным критерием Конституцию. В этом заключается и сложность, и значение конституционного правосудия: когда политическое противостояние обостряется, Конституция должна оставаться одинаковым мерилом для всех.

Спустя 30 лет уже можно сказать, что Конституционный суд Грузии стал неотъемлемой частью институциональной системы страны. За эти три десятилетия изменились политическая обстановка, законодательство, государственные институты и общественные запросы, но неизменной осталась главная задача — защита Конституции не просто как текста, а как действующей нормы, правила и здравого смысла», — отметил Шалва Папуашвили.

По его словам, Конституция становится живой тогда, когда гражданин видит в ней гарантию собственных прав и свобод, а власть признаёт установленные ею границы.

«Это важнейшая ответственность Конституционного суда и в будущем, поскольку авторитет Конституции в конечном итоге зависит от того, насколько государство способно отказаться от осуществления собственной власти там, где этого требует Конституция.

Именно поэтому сильный Конституционный суд является частью сильного государства. Именно этот суд должен устанавливать границы, которые не вправе переступать ни государство, ни какая-либо политическая партия, ни какой-либо субъект, неоднократно пытавшиеся на протяжении нашей новейшей истории пошатнуть конституционный порядок страны.

Поздравляю Конституционный суд с 30-летием. Благодарю всех судей и сотрудников Конституционного суда, принимавших участие в становлении и развитии этого института. Желаю вам профессиональной стойкости и успехов в служении Конституции нашей страны», — заявил Шалва Папуашвили.