Кобахидзе: Господин Герчинский является трагической личностью, даже более трагической, чем был господин Харцель
Господин Герчинский — трагическая личность, даже более трагическая, чем его предшественник господин Харцель, — об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Харцелю позволили делать всё что угодно против грузинского народа, а в итоге ему даже не предоставили достойную должность.
«Господин Герчинский — трагическая личность, это я могу сказать вам ещё раз. Даже более трагическая, чем его предшественник господин Харцель. Вы знаете, чем господин Харцель завершил свою дипломатическую карьеру. Ему позволили делать всё что угодно против грузинского народа, а в итоге ему даже не предоставили достойную должность. То же самое происходит и в данном случае: господину Герчинскому позволяют делать всё что угодно против грузинского народа, поэтому эта личность действительно трагическая. Других комментариев о нём дать невозможно. Этот человек напрямую и грубо вмешивался в наши демократические выборы, непосредственно выступал с предвыборными призывами против власти и в поддержку радикальной оппозиции, неконституционных партий, а также прямо поощрял насилие в нашей стране. В отношении такого человека невозможно давать какие-либо глубокие комментарии.
Вчера посол Евросоюза напал на грузинский народ, и я отвечаю на это. Когда нападают на власть, избранную грузинским народом, это нападение на грузинский народ. Они выбрали такой путь, мы отвечаем. Каждый раз мы оказываемся в положении отвечающей стороны, мы никогда не начинаем первыми с критических заявлений. Они что-то говорят, причём говорят совершенно постыдные и необоснованные вещи, и нам приходится на всё это отвечать», — заявил Кобахидзе.
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