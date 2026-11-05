Закон «О прозрачности иностранного влияния» отменен не будет — Кобахидзе

Они грубо требуют, чтобы мы отменили этот закон [«О прозрачности иностранного влияния»], не выйдет, — так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на заявление посла Евросоюза Павла Герчинского о том, что «если Грузия хочет стать членом Евросоюза, она должна принимать европейские законы, а не американские, российские, китайские или какие-либо другие».

Как отметил Ираклий Кобахидзе, именно прозрачность является европейским стандартом.

«Вы видите, что аналогичные законы принимаются во многих странах Европы. Речь идёт о том, что организации, финансируемые иностранными правительствами, должны раз в год подавать декларации в соответствующее ведомство. Ничего кроме. Однако и здесь они не вступают ни в какую дискуссию. Они просто грубо требуют, чтобы мы отменили этот закон. Не выйдет. Этот закон имел конкретный эффект, дал результат, и результат заключается в том, что иностранная агентура в нашей стране практически полностью нейтрализована. Им это не нравится, им не нравится нейтрализация иностранной агентуры», — заявил Кобахидзе.