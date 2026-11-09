В Грузии количество медсестер сокращается ежегодно из-за низкой оплаты труда

Ираклий Амиранашвили пояснил, что введение минимальной почасовой оплаты труда в медицинском секторе стало важным шагом, однако установленная сумма с учетом инфляции недостаточна. Он подчеркнул, что низкая оплата труда сказывается не только на профессиональной деятельности медсестер, но и на качестве обслуживания пациентов.

По его словам, некоторые медсестры покидают профессию и трудоустраиваются в других секторах, а часть уезжает в эмиграцию, где оплата труда значительно выше.

В Грузии количество медсестер ежегодно сокращается, а из-за низкой оплаты труда части медицинского персонала приходится работать одновременно в двух-трех местах. Об этом в беседе с BPN заявил председатель профсоюза медиков Ираклий Амиранашвили.

«К сожалению, количество медсестер ежегодно уменьшается. Мы также проводили исследование, и к 2025 году по всей Грузии фиксируется регистрация примерно 20–21 тысячи медсестер. Однако, как известно, происходит миграция медсестер. Те, кто владеет иностранным языком, например немецким, уезжают в Европу, поскольку там оплата труда выше, чем в Грузии.

Как вы знаете, в результате совместной работы профсоюзов и Министерства здравоохранения в медицинском секторе была установлена минимальная заработная плата, что приветствуется, так как раньше такой минимальной оплаты не существовало и работодатель мог сам определять, сколько платить работнику.

В случае с зарплатой медсестры работодатель официально не имеет права платить менее 4 лари и 40 тетри в час. Однако здесь возникли две крайности: с одной стороны, тем, у кого в частных клиниках была более высокая оплата, работодатель сократил зарплату и неправдиво утверждает, будто министерство принуждает платить именно 4 лари и 40 тетри. Тем самым работника вводят в заблуждение. Министерство этого не говорит; наоборот, оно указывает, что эта сумма — минимум. Если заплатят больше, министерство и все остальные это только поприветствуют.

С другой стороны, тем, у кого зарплата была ниже этого минимума, ее повысили и уравняли с 4 лари и 40 тетри. Однако эта сумма все равно мала. По приблизительным подсчетам, при существующем рабочем графике в 40 часов в неделю, если не учитывать сверхурочную работу, зарплата медсестры составляет 792 лари.

Если человек работал сверх нормы и ему сдельную переработку оплачивают сверхурочно — это уже вопрос договоренности. Главное, чтобы работодатель не нарушал закон. Из-за такой низкой оплаты труда работнику приходится трудиться в двух-трех местах.

Соответственно, представьте: медсестра, не спавшая ночь, идет на вторую или третью работу — там качество обслуживания, разумеется, теряется, она уже не так энергична, продуктивна и так далее. К этому добавляется и то, что в медицинских учреждениях на одну медсестру приходится уход за большим количеством пациентов, чем должно быть.

В целом у нас очень плохая статистика по части оплаты труда не только медсестер, но и врачей, а также санитаров. Здесь речь идет о медицинском секторе в целом.

Да, минимальная зарплата была установлена, и это, конечно, хорошо и приветствуется, но, к сожалению, и этого недостаточно из-за существующей в стране инфляции», — заявляет Ираклий Амиранашвили.

По его оценке, пересмотр минимальной оплаты труда необходим, однако определение обязательств работодателей в частном секторе остается дополнительным вызовом.

«Обязательно должно быть пересмотрено. Сейчас министерство установило минимальную зарплату в меру своих возможностей, чего нет в других секторах. Я, как председатель профсоюза медиков, приветствую этот факт, исходя из того, что мы принуждаем работодателя оформлять с работниками новые договоры и отражать эту минимальную зарплату, чтобы не нарушать закон.

Однако хотелось бы, чтобы оплата была выше. А в частном секторе я не знаю, насколько министерство сможет обязать работодателя пересмотреть зарплаты и установить более высокую оплату», — отмечает Ираклий Амиранашвили.

По его словам, одной из причин сокращения количества медсестер является уход из профессии. Как говорит председатель профсоюза медиков, занятые в медицинской сфере часто имеют возможность получать более высокую оплату в других секторах, из-за чего оставаться в профессии им становится невыгодно.

«Если я скажу вам, что соотношение врачей и медсестер улучшилось, я совру, исходя из того, что некоторые бросили профессиональную деятельность. Те, кто любит свою профессию, не обращают большого внимания на оплату, потому что для многих это работа на энтузиазме. Но существующая оплата труда — очень минимальная.

В одном из медицинских учреждений медсестра сказала мне, что сиделке платят 800 лари, а у нее самой до введения минимальной оплаты зарплата составляла где-то 200–250 лари. То есть ей больше невыгодно — она уйдет, будет работать в маркете или перейдет в другой сектор, потому что там оплата выше, и, соответственно, теряет профессию.

Некоторые уезжают в эмиграцию и находят свое место там, так как оплата, разумеется, больше. Исходя из этого, у нас идет сокращение. Работает и молодежь — студенты пятого-шестого курсов, которые дежурят.

Для молодого человека эта сумма может быть приемлемой, но для того, у кого есть семья, банковские обязательства, дети, о чьем образовании нужно заботиться, этой оплаты недостаточно, какая бы минимальная зарплата ни была установлена.

Можно сказать, что в Грузии 95% медицинских учреждений находятся в частном секторе и лишь единицы — государственные, включая те учреждения, которые входят в холдинг. А как обяжут частный сектор пересмотреть оплату и давать более высокую зарплату работникам — этого я уже не знаю», — заявляет Ираклий Амиранашвили.

Для справки: по информации Министерства здравоохранения, средняя фиксированная почасовая оплата труда медсестер, занятых в государственных клиниках, в стационарных учреждениях составляет 5.78 лари, а в амбулаторных учреждениях — 4.72 лари.

По разъяснению ведомства, для медицинских учреждений, включенных в Государственную программу всеобщего здравоохранения, минимальная почасовая оплата труда медсестры определена в размере 4.4 лари.

По данным «Сакстата», в 2025 году сестринское дело в Грузии осуществляли 21 262 медсестры и акушерки, а в электронной системе Министерства здравоохранения на данном этапе авторизовано 14 300 медсестер.