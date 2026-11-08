Двойная трагедия в Марнеули: вслед за отцом умерла его молодая дочь
В Марнеули произошла трагедия, унёсшая жизни сразу двух членов одной семьи.
По информации правозащитницы Самиры Байрамовой, мужчина скончался от сердечного приступа.
Когда его молодая дочь узнала о смерти отца, ей тоже внезапно стало плохо. Как утверждает Байрамова, у девушки также произошёл сердечный приступ, после которого она скончалась.
Таким образом, семья за короткое время потеряла сразу двух близких людей.
Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
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