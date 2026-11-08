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Грузия Online
Общество

Двойная трагедия в Марнеули: вслед за отцом умерла его молодая дочь

В Марнеули произошла трагедия, унёсшая жизни сразу двух членов одной семьи.

По информации правозащитницы Самиры Байрамовой, мужчина скончался от сердечного приступа.

Когда его молодая дочь узнала о смерти отца, ей тоже внезапно стало плохо. Как утверждает Байрамова, у девушки также произошёл сердечный приступ, после которого она скончалась.

Таким образом, семья за короткое время потеряла сразу двух близких людей.

Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

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