Патриархия Грузии выступила с критикой налоговых льгот для казино

Патриархия Грузии выступила с критикой налоговых льгот, введенных для казино. Соответствующее заявление сделал руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Андриа Джагмаидзе. По его словам, ускоренное принятие закона не оставило времени даже на то, чтобы задать вопросы.

«Для нас стало неожиданностью столь поспешное принятие этого закона об азартных играх. Мы даже не успели задать вопросы — события развивались настолько стремительно, что закон приняли сразу в трех чтениях.

Мы очень сожалеем, что не смогли глубоко вникнуть и разобраться в этом вопросе. Католикос-Патриарх в этот период находился на западе страны, но мы обязательно планируем обсудить это с властями и надеемся, что в этом деле появится больше ясности», — заявил Джагмаидзе.