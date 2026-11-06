Патриархия Грузии выступила с критикой налоговых льгот для казино
Патриархия Грузии выступила с критикой налоговых льгот, введенных для казино. Соответствующее заявление сделал руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Андриа Джагмаидзе. По его словам, ускоренное принятие закона не оставило времени даже на то, чтобы задать вопросы.
«Для нас стало неожиданностью столь поспешное принятие этого закона об азартных играх. Мы даже не успели задать вопросы — события развивались настолько стремительно, что закон приняли сразу в трех чтениях.
Мы очень сожалеем, что не смогли глубоко вникнуть и разобраться в этом вопросе. Католикос-Патриарх в этот период находился на западе страны, но мы обязательно планируем обсудить это с властями и надеемся, что в этом деле появится больше ясности», — заявил Джагмаидзе.
Глава пресс-службы Патриархии также затронул тему правоприменения действующих регуляций и мер по снижению вреда. По его словам, ранее Патриархия принимала непосредственное участие в разработке правил, и тогда обсуждения продолжались четыре года.
«Нас беспокоит то, что текущая ситуация с азартными играми в Грузии и без того носит тревожный характер. Было бы правильно совместно с властями обсудить минимизацию ущерба, который азартные игры наносят населению. Необходимо рассмотреть создание и финансирование профильных реабилитационных центров, поскольку лудомания — это серьезная зависимость, требующая психологической помощи.
Так что здесь есть важнейшие вопросы, касающиеся возрастных цензов и строгого соблюдения ограничений, принятых несколько лет назад. Хочу напомнить: когда мы внедряли нормы для снижения вреда, на это ушло порядка четырех лет с привлечением рабочей группы при участии Патриархии. Этот же закон был принят на прошлой неделе всего за два дня, поэтому вопросов накопилось очень много».
Отметим, что парламент Грузии предоставил казино право проводить международные турниры в ускоренном порядке 28 октября. Нововведение заключается в том, что организатору международных турниров, согласно закону «О сборе за игорный бизнес», больше не придется вносить сбор за игорный бизнес, установленный за каждый клубный стол.
Против законопроекта выступили Патриархия, Аппарат народного защитника, оппозиция и общественные организации. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» 6 ноября выступила с инициативой ввести полный запрет на участие граждан Грузии в азартных играх, включая онлайн-казино.
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