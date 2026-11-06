Марко Росси: Грузия опасна, особенно дома
Итальянский специалист Марко Росси объявил состав сборной Венгрии из 27 футболистов на два решающих поединка Лиги наций. 14 ноября венгры сыграют в Тбилиси против сборной Грузии (из-за санкций матч пройдет без венгерских болельщиков), а спустя три дня примут на «Пушкаш Арене» в Будапеште Северную Ирландию.
После травм в национальную команду возвращаются Аттила Салаи, Роланд Салаи и Барнабаш Варга. Также в заявку вошли трое дебютантов: Милан Пето, Акош Шендереи и Йожеф Урблик.
Основные тезисы Марко Росси на предматчевой пресс-конференции:
- О составе: «Мы вызвали игроков, за которыми наблюдали в течение долгого времени. Впереди два решающих матча, нас ждут большие битвы… Мы хотели собрать максимально оптимальный состав, но некоторые игроки травмированы, а кто-то еще не набрал лучшую форму. Алекс Тот и Тамаш Жуч допущены к играм. Нас радует возвращение Аттилы Салаи — он в хороших кондициях».
- О сборной Грузии: «Мы отлично знаем как Грузию, так и Северную Ирландию. Ожидаем, что сборная Грузии применит иную тактическую модель по сравнению с нашей первой встречей. Во втором тайме того матча они перешли на схему 4-2-3-1, и я думаю, что на этот раз они сыграют именно в такой расстановке. Из-за травмы у Грузии не будет Хвичи Кварацхелии. Не могу сказать, что его можно полноценно заменить, но у нашего соперника на этой позиции есть еще один отличный игрок — Георгий Квернадзе. Грузия опасна, особенно дома. Уверен, они улучшат ту игру, которую показали на «Пушкаш Арене», и родных стенах будут действовать более атакующе».
- О сборной Северной Ирландии: «Северная Ирландия — традиционная британская команда с большим количеством навесов и подач. Мы должны постараться не подпускать их к своей штрафной и действовать смело и бескомпромиссно в единоборствах».
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