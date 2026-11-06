Марко Росси: Грузия опасна, особенно дома

Итальянский специалист Марко Росси объявил состав сборной Венгрии из 27 футболистов на два решающих поединка Лиги наций. 14 ноября венгры сыграют в Тбилиси против сборной Грузии (из-за санкций матч пройдет без венгерских болельщиков), а спустя три дня примут на «Пушкаш Арене» в Будапеште Северную Ирландию.

После травм в национальную команду возвращаются Аттила Салаи, Роланд Салаи и Барнабаш Варга. Также в заявку вошли трое дебютантов: Милан Пето, Акош Шендереи и Йожеф Урблик.

Основные тезисы Марко Росси на предматчевой пресс-конференции: