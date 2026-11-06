Суд в Тбилиси оставил в силе отказ в международной защите российскому дезертиру Владиславу Татаринцеву
Тбилисский городской суд 6 ноября отказался удовлетворить иск Владислава Татаринцева. Он оспаривал решение МВД Грузии, которое отказало ему в международной защите. Решение судья Лела Милденбергер вынесла прямо на заседании.
Детали. Перед этим судья отклонила два ходатайства защиты. Сначала адвокат Адилари Циргвава просил вызвать двух свидетелей. По мнению защиты, они могли рассказать суду о положении в России, и это могло повлиять на решение. Когда судья отказала, защита попросила отложить заседание до 2 декабря: ей нужно было время на консультацию. Адвокат объяснил, что защита рассчитывала на допуск свидетелей. Судья отказала и в этом.
Выступая после этого в суде, Владислав Татаринцев сказал: «Я считаю, что факт того, что в России мне грозит смерть, дает мне право на статус соискателя убежища или другой статус».
Защита обжалует решение в апелляционном суде.
Контекст. В 2025 году Владислав Татаринцев дезертировал из российской армии с помощью проекта «Идите лесом» и нелегально попал в Грузию. Летом 2026 года он попытался пройти в Турцию через горы в обход пограничного пункта. Его задержали грузинские пограничники. Заявление на международную защиту он подал, уже находясь под стражей.
В Грузии Татаринцеву предъявили два обвинения: в незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 344 УК Грузии) и в попытке незаконно пересечь границу (тоже по ст. 344). Базовая часть статьи предусматривает штраф, выдворение с запретом на въезд от двух до десяти лет или лишение свободы от трех до пяти лет.
У Владислава Татаринцева нет ни внутреннего, ни заграничного паспорта, поэтому его могут выдворить в Россию. Там за дезертирство дают до 15 лет колонии (ч. 3 ст. 338 УК РФ). Но до суда многие дела не доходят: дезертиров часто возвращают в часть и отправляют на фронт еще на этапе следствия, рассказывали в проекте «Идите лесом».
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