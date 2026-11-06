Грузин Лаша Гвамичава бежит из Гданьска в Варшаву в помощь трехлетней Анелии Йончек
Грузин Лаша Гвамичава бежит 330 километров из Гданьска в Варшаву, чтобы таким образом собрать денег на лечение трёхлетней Анелии Йончек и отблагодарить Польшу.
У девочки синдром Ретта: она не ходит, не говорит и не может сама пользоваться руками.
Забег стартовал вчера, 5 ноября, по плану он должен финишировать в воскресенье
Подробно о болезни крошки Анелии и о сборе семьи ТУТ
«Мы хотели бы когда-нибудь увидеть, как она сама делает шаги, как говорит „мама“ и „папа“, как бежит за своей сестрой», — писали родители Анелии в сентябре, когда девочке исполнилось три года. Эту историю рассказало издание @the.warsaw2
Лаше Гвамичава 27 лет, в Польше он живёт больше пяти лет: здесь встретил любимого человека, создал семью и нашёл свой дом. По его словам, страна дала ему возможность работать, обеспечивать близких и не бояться завтрашнего дня. Поэтому вместе с другими приезжими он таким образом решил отблагодарить Польшу делом.
Лаша познакомился с отцом девочки Матеушем на благотворительной акции на стадионе в Гданьске, где его команда сдавала кровь. Там он и услышал историю семьи, после этого его команда решила сделать всё, что может.
Цель самого забега — собрать 100 тысяч злотых. Общий сбор на лечение Анелии ведёт фонд «Siepomaga»: деньги нужны на три года лечения, реабилитации и на оборудование.
До цели не хватает около 2 303 657 zł. Сбор поддержали уже больше 141 тысячи человек.
Сбор открыт ДО 16 ноября, поддержать Анелию можно любой суммой. Организаторы просят рассказывать о забеге, чтобы о девочке узнало больше людей.
Весь забег от Гданьска до Варшавы в прямом эфире на YouTube: стрим идёт всю дорогу, с небольшими перерывами.
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