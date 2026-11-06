Шестеро полицейских, задержанных по делу о избиении граждан в Гори, просят о процессуальном соглашении
По информации Прокуратуры, шестеро полицейских, задержанных по делу о избиении граждан в Гори, обратились в прокуратуру с просьбой заключить процессуальное соглашение, сообщает RadioTavisupleba.
Как заявил прокурор Деметре Зубашвили, у прокуратуры пока нет окончательной позиции по этому вопросу, и соответствующее решение ещё не принято.
По данным RadioTavisupleba, обвиняемыми являются Владимер Годердзишвили, Ванико Мисирели, Гиорги (Зако) Цкириалашвили, Алекси Бадалов, Бесо Малацидзе и Саба Цавелидзе.
Алекси Бадалов не признаёт вину, однако его адвокат также подал ходатайство о заключении процессуального соглашения. Одним из обязательных условий такого соглашения является признание вины.
Как сообщает издание, 4 ноября на судебном заседании был допрошен потерпевший Лаша Абисулашвили. Он заявил, что полицейский Гиорги Цкириалашвили избивал его и его друга Папуну Лоцулашвили.
По информации RadioTavisupleba, с Папуны Лоцулашвили также сняли обвинение в нападении на полицейского. Как сообщил адвокат одного из обвиняемых, в отношении Лоцулашвили применили механизм освобождения от уголовной ответственности.
«В отношении Папуны Лоцулешвили мы применили механизм освобождения от уголовной ответственности при условии возмещения ущерба. Он примирился с полицейским Годердзишвили… Лоцулешвили подтвердил, что ударил полицейского по лицу», — сообщил прокурор по делу RadioTavisupleba.
Видеозаписи применения насилия полицейскими в отношении граждан в Гори 27 мая опубликовали журналисты Гиорги Ахалкаци и Ладо Бичашвили.
28 мая прокуратура сообщила о задержании шести полицейских по обвинению в превышении служебных полномочий с применением насилия.
В тот же день заместитель министра внутренних дел Александре Дарахвелидзе заявил, что Папуна Лоцулашвили, в отношении которого полицейские применили насилие, нанёс одному из сотрудников полиции травмы камнем.
По словам друга пострадавшего Лаши Абисулашвили, Лоцулашвили, работающий в Банке Грузии (BoG), во время перерыва вышел на улицу, где между ним и полицейскими произошёл конфликт после опасного манёвра автомобиля полиции. По утверждению знакомых, ситуация переросла в физическое насилие со стороны сотрудников МВД.
Сам Абисулашвили также подвергся избиению, когда попытался вмешаться и успокоить ситуацию. После инцидента Лоцулашвили сначала был задержан, однако позже освобождён. Избитого Лоцулашвили дважды госпитализировали после избиения полицией.
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