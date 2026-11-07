ПСЖ признан обладателем 12 мировых рекордов — Кварадона в Книге рекордов Гиннеса

«Пари Сен-Жермен» назван обладателем 12 мировых рекордов. Книга рекордов Гиннесса включила парижский клуб в свое издание 2027 года.

ПСЖ установил 12 рекордов в следующих достижениях:

45 голов в розыгрыше 2025/26: ПСЖ забил 45 голов, повторив результат «Барселоны» сезона 1999/2000 — это рекордный показатель голов, забитых в одном сезоне Лиги чемпионов.

Рекорд Витиньи по передачам: Португалец установил рекорд по количеству точных передач за один сезон — 1 602 точных паса.

Выездная серия без поражений: Серия ПСЖ в гостевых матчах составила 39 игр без поражений.

Достижение Хвичи Кварацхелия: Хвича Кварацхелия смогла забить гол или сделать результативную передачу в семи матчах плей-офф турнира подряд, что является рекордным показателем.

14 побед подряд: В одном сезоне французской Лиги 1.

Перформанс Дезире Дуэ: В финале Лиги чемпионов 2025 года против «Интера» Дезире Дуэ забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу, что стало рекордом по количеству результативных действий в одном финале.

Разгром «Интера» (5:0): Победой со счетом 5:0 над «Интером» ПСЖ также установил рекорд по самой крупной победе в истории финалов Лиги чемпионов.

Рекорд Маркиньоса: Завоевал 11 титулов чемпиона французской Лиги 1, что является рекордом.

Титулы ПСЖ: «Пари Сен-Жермен» выигрывал Лигу 1 в общей сложности 14 раз — наивысший показатель в истории турнира.

Беспроигрышная серия Фабиана Руиса: С 2023 по 2025 год был непобедим в 51 матче Лиги 1 подряд (40 побед и 11 ничьих).

Рекорд по очкам: Максимальное количество очков, набранных за один сезон — 96.

36 матчей без поражений: Серия в рамках чемпионата Франции.

Рекорд Хвичи Кварацхелии стал уникальным событием в истории Лиги чемпионов: он стал первым футболистом, сумевшим отметиться результативным действием (гол или голевая передача) в 7 матчах плей-офф подряд в рамках одного розыгрыша турнира (сезон 2025/26).

Стабильность на ключевых стадиях: Грузинский вингер совершал голевые действия на всех стадиях плей-офф — начиная с 1/8 финала и вплоть до финального матча против миланского «Интера».

Тактическая роль: В схеме Луиса Энрике Кварацхелия использовался не только как классический крайний нападающий, но и как свободный креатор, что позволило ему набрать высочайшие показатели как по забитым мячам, так и по ассистам.

Предыдущие достижения: До этого момента рекордные серии в плей-офф принадлежали Криштиану Роналду и Лионелю Месси (результативные серии в 5–6 матчах плей-офф подряд), но Кварацхелия удалось установить новую историческую планку.

Этот показатель вместе с победой ПСЖ в финале (5:0) стал одной из главных причин включения личных достижений игрока и клуба в официальное издание Книги рекордов Гиннесса 2027 года.