Дробышевский попал под бан в Грузии

Буксбар Auditoria принял решение об отмене выступления российского палеоантрополога Станислава Дробышевского. Поводом послужили его слова об истории Тбилиси и Грузии. Он говорил, что Грузию построили в советское время, а до того в стране были «избушки с овцами».

В заявлении Auditoria сказано, что они не согласны с Дробышевским и считают его слова поверхностными и неуважительными по отношению к истории и культуре страны. Там же отмечено, что для прояснения позиций Дробышевскому предложили интервью с русскоязычными СМИ в Грузии, но организовать его не удалось.

«Мы понимаем, что тема запланированных лекций не имеет отношения к этим высказываниям. Однако, приглашая публичного интеллектуала, мы предоставляем площадку не только специалисту в определенной научной области, но и человеку, обладающему общественным авторитетом. И хотя мы не обязаны разделять все взгляды наших лекторов, в данном случае считаем, что проведение выступлений при нашей поддержке противоречило бы ответственности, которую мы несем перед слушателями и обществом, частью которого является тбилисская „Аудитория“», — говорится в посте.