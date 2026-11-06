Дробышевский попал под бан в Грузии
Буксбар Auditoria принял решение об отмене выступления российского палеоантрополога Станислава Дробышевского. Поводом послужили его слова об истории Тбилиси и Грузии. Он говорил, что Грузию построили в советское время, а до того в стране были «избушки с овцами».
В заявлении Auditoria сказано, что они не согласны с Дробышевским и считают его слова поверхностными и неуважительными по отношению к истории и культуре страны. Там же отмечено, что для прояснения позиций Дробышевскому предложили интервью с русскоязычными СМИ в Грузии, но организовать его не удалось.
«Мы понимаем, что тема запланированных лекций не имеет отношения к этим высказываниям. Однако, приглашая публичного интеллектуала, мы предоставляем площадку не только специалисту в определенной научной области, но и человеку, обладающему общественным авторитетом. И хотя мы не обязаны разделять все взгляды наших лекторов, в данном случае считаем, что проведение выступлений при нашей поддержке противоречило бы ответственности, которую мы несем перед слушателями и обществом, частью которого является тбилисская „Аудитория“», — говорится в посте.
На фоне предстоящей лекции внимание на высказывания Дробышевского обратили в тредс.
«Вся Грузия построена в советское время. До этого были избушки каменные с овцами. Всё построили в советское время. С тех пор всё разваливается, всё заплевано, разрисовано, всё в полном отстое. Но зато свободная дофига», — говорит Дробышевский в одном из роликов, приведенных пользователями.
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