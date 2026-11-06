Осужденная по делу о 4 октября Нана Сандер покинула пенитенциарное учреждение

Одна из осужденных по делу об акции 4 октября, Нана Сандер, покинула пенитенциарное учреждение. Она была освобождена из-под стражи на основании процессуального соглашения. Как заявила Нана Сандер после выхода из тюрьмы, «13-месячная пытка завершилась».

«Завершилась 13-месячная пытка, в прямом смысле, как психологическая, так и физическая. Я свободна. Разумеется, я рада, что я на свободе, но есть разочарование в плане того, что в тюрьме, помимо узников совести и политзаключенных, очень много невинных заключенных, тысячи людей заключенные по несправедливым приговорам. Например, когда за долг в 30 000 лари матери двоих детей дают 4 года. Тюрьмы заполнены молодыми, взрослыми, пожилыми, я познакомилась с 75-летним человеком в тяжелейшем состоянии. Словом, как в женской, так и в мужской тюрьме везде нарушаются права человека», — заявила Нана Сандер.