В Дедоплисцкаро мужчина пострадал при пожаре в собственной квартире

В Дедоплисцкаро, в регионе Кахети, произошёл пожар в квартире на первом этаже жилого дома.

В результате пострадал мужчина в возрасте около 65 лет. По словам местных жителей, он проживал один и, предположительно, уснул с сигаретой, из-за чего могло произойти возгорание.

Мужчина получил ожог руки. Бригада скорой помощи доставила его в местную клинику.

На месте происшествия работали пожарные и спасатели. Точная причина возгорания пока не установлена.