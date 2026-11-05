В Дедоплисцкаро мужчина пострадал при пожаре в собственной квартире
В Дедоплисцкаро, в регионе Кахети, произошёл пожар в квартире на первом этаже жилого дома.
В результате пострадал мужчина в возрасте около 65 лет. По словам местных жителей, он проживал один и, предположительно, уснул с сигаретой, из-за чего могло произойти возгорание.
Мужчина получил ожог руки. Бригада скорой помощи доставила его в местную клинику.
На месте происшествия работали пожарные и спасатели. Точная причина возгорания пока не установлена.
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