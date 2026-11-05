Телеканал Formula возобновил вещание после пожара в своем здании
Грузинский телеканал Formula возобновил вещание спустя более чем сутки после пожара в бизнес-центре в Тбилиси, где находится его офис.
Эфир прервался во второй половине дня 4 ноября и восстановился сегодня, 5 ноября, в 20:00. Хотя техническая инфраструктура телеканала практически не пострадала, время потребовалось на возобновление подачи электричества здания и работы интернета.
Пожар произошел накануне днем на пятом и шестом этажах бизнес-центра «Делиси» на проспекте Важа-Пшавела. Офис Formula располагается на 16-м.
Дым быстро распространился по зданию, заполнив, в том числе, студии и редакцию телеканала. Лифты были отключены и более 20 сотрудников оказались заблокированы, однако вскоре пожарным удалось ликвидировать возгорание и вывести людей.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания остается неизвестной — обстоятельства выясняют соответствующие службы.
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