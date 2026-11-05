Сезон для 17-летнего грузинского таланта «Арсенала» завершен — экстренное заявление «Иберии»
17-летний талант тбилисской «Иберии 1999» Андрия Бартишвили, уже принадлежащий лондонскому «Арсеналу», и получивший серьезную травму, больше не сможет помочь клубу в текущем сезоне. Соответствующее заявление тбилисский клуб распространил сегодня.
«По результатам магнитно-резонансной томографии у Андрия Бартишвили подтверждено повреждение высокой степени передней межберцовой (синдесмотической) связки. Прохождение нескольких этапов лечения и полной реабилитации предположительно потребует 8–12 недель».
Напомним, что в прошлом туре Национальной лиги «Иберия 1999» сыграла вничью с «Динамо Тбилиси» со счетом 0:0. Бартишвили вступил в игру на 77-й минуте, однако спустя около десяти минут покинул поле из-за травмы, в результате чего игрокам «Иберии» пришлось доигрывать матч в численном меньшинстве.
Около двух месяцев назад Бартишвили успешно прошел медицинский осмотр в лондонском «Арсенале» и подписал предварительное соглашение.
Футболист, выступающий за «Иберию 1999» на правах аренды из потийского «Колхети 1913», присоединится к английскому клубу только после достижения 18-летнего возраста (30 марта 2027 года).
Напомним также, что чемпионат по футболу в Грузии проходит в сезонах Весна-Осень.
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