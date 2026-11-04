Помимо Лаши Беридзе и Муртаза Зоделава, процессуальное соглашение было также оформлено еще с двоими осужденными — Гури Жвания и Ираклием Чхвирквия.

Вместе с ним должен быть освобожден и еще один осужденный — Лаша Беридзе.

Осужденный по делу о 4 октября Муртаз Зоделава покинул пенитенциарное учреждение. Он освобожден на основании процессуального соглашения.

Согласно процессуальному соглашению, все четверо осужденных приговорены к лишению свободы сроком на 3 года и 1 месяц, из которых 1 год и 1 месяц они отбыли в пенитенциарном учреждении в виде реального наказания, а 2 года будут засчитаны условно.

Ираклий Чхвиркия покинет пенитенциарное учреждение 6 ноября, а Гури Жвания — 16 ноября.

Напомним, что согласно приговору Тбилисского городского суда, Лаша Беридзе и Муртаз Зоделава, являвшиеся организаторами событий 4 октября 2025 года, приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.

Муртазу Зоделава было предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает попытку захвата и блокирования объектов стратегического и особо важного значения, совершённую группой лиц. Ему также было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 УК Грузии, которая предусматривает организацию и руководство групповым насилием. Кроме того, ему было предъявлено обвинение по статье 317 УК Грузии, которая предусматривает призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти и в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.

Лаше Беридзе было предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает попытку захвата и блокирования объектов стратегического и особо важного значения, совершённую группой лиц. Ему также было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 УК Грузии, которая предусматривает организацию и руководство групповым насилием.

Что касается Ираклия Чхвирквия и Гури Жвания, они приговорены к пяти годам лишения свободы каждый.