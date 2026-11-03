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Грузия Online
Общество

Легенда мирового футбола Роналдиньо посетил Батуми

Сегодня в Батуми прибыл легендарный бразильский футболист Роналдиньо — один из самых узнаваемых игроков в истории мирового футбола.

Как сообщает Orbi Group, спортсмен станет владельцем апартаментов в жилом комплексе Cipriani Batumi.

Кроме того, по предварительной информации, в ближайшие дни Роналдиньо примет участие в презентации нового высотного здания.

К приезду знаменитого гостя подготовили специальное приветствие: на фасадах комплекса Orbi City появилось обращение в его честь.

Визит футболиста привлечёт дополнительное международное внимание к Батуми и станет ещё одним заметным событием в контексте продвижения города как центра туризма и инвестиционной недвижимости.

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