В Батуми ужесточают правила содержания животных: за нарушения — штрафы до 150 лари

Что теперь необходимо знать владельцам животных?

Часть изменений вступила в силу в начале года, а 30 октября Батумский городской совет уточнил дополнительные положения законодательства. Контроль за соблюдением правил возложен на муниципальную инспекцию совместно с профильными службами.

В Батуми усиливают контроль за содержанием домашних и бездомных животных. Новые требования направлены не только на защиту самих питомцев, но и на обеспечение безопасности жителей и порядка в общественных пространствах.

🔴 Прогулки — только с соблюдением правил безопасности.

Выгуливать собак в общественных местах без поводка или намордника запрещено. Для животных, относящихся к группе повышенного риска, обязательны оба средства защиты. Нарушение грозит штрафом 150 лари.

Кроме того, хозяин обязан убирать за своим питомцем и не допускать загрязнения общественных территорий.

🔴 Ограничения на содержание и обращение с животными.

Одному владельцу запрещено одновременно содержать более пяти животных. Исключение предусмотрено для их потомства в возрасте до шести месяцев.

Также запрещены немедицинские операции, связанные с изменением внешности и физических возможностей животных. В частности:

• купирование ушей и хвостов;

• удаление клыков и когтей;

• лишение или снижение слуха;

• хирургическое повреждение голосовых связок.

Отдельные ограничения касаются перевозки животных в общественном транспорте без специальных средств защиты, а также их допуска в образовательные учреждения и больницы.

🔴 Кто имеет право стать владельцем?

Согласно новым требованиям, владельцем животного может быть человек, достигший 16-летнего возраста и не имеющий судимости.

На него возлагается ответственность за:

• обязательную регистрацию питомца;

• ветеринарные осмотры;

• вакцинацию против бешенства;

• стерилизацию или кастрацию;

• безопасный выгул и надлежащий уход.

Бездомных животных разрешено брать под опеку.

Любой желающий может официально приютить бездомное животное после прохождения необходимой регистрации. Обязательное условие — предварительная стерилизация или кастрация.

Новый опекун должен обеспечить животному полноценное питание, ветеринарное обслуживание и постоянный уход. При этом власти намерены усилить контроль за случаями оставления и выбрасывания домашних питомцев на улицу.

Главный смысл изменений — постепенно перейти от стихийного отношения к животным к системе ответственности. Владение питомцем становится не просто личным решением человека, а обязательством, за исполнение которого придётся отвечать.