В Батуми ужесточают правила содержания животных: за нарушения — штрафы до 150 лари
В Батуми усиливают контроль за содержанием домашних и бездомных животных. Новые требования направлены не только на защиту самих питомцев, но и на обеспечение безопасности жителей и порядка в общественных пространствах.
Часть изменений вступила в силу в начале года, а 30 октября Батумский городской совет уточнил дополнительные положения законодательства. Контроль за соблюдением правил возложен на муниципальную инспекцию совместно с профильными службами.
Что теперь необходимо знать владельцам животных?
🔴 Прогулки — только с соблюдением правил безопасности.
Выгуливать собак в общественных местах без поводка или намордника запрещено. Для животных, относящихся к группе повышенного риска, обязательны оба средства защиты. Нарушение грозит штрафом 150 лари.
Кроме того, хозяин обязан убирать за своим питомцем и не допускать загрязнения общественных территорий.
🔴 Ограничения на содержание и обращение с животными.
Одному владельцу запрещено одновременно содержать более пяти животных. Исключение предусмотрено для их потомства в возрасте до шести месяцев.
Также запрещены немедицинские операции, связанные с изменением внешности и физических возможностей животных. В частности:
• купирование ушей и хвостов;
• удаление клыков и когтей;
• лишение или снижение слуха;
• хирургическое повреждение голосовых связок.
Отдельные ограничения касаются перевозки животных в общественном транспорте без специальных средств защиты, а также их допуска в образовательные учреждения и больницы.
🔴 Кто имеет право стать владельцем?
Согласно новым требованиям, владельцем животного может быть человек, достигший 16-летнего возраста и не имеющий судимости.
На него возлагается ответственность за:
• обязательную регистрацию питомца;
• ветеринарные осмотры;
• вакцинацию против бешенства;
• стерилизацию или кастрацию;
• безопасный выгул и надлежащий уход.
Бездомных животных разрешено брать под опеку.
Любой желающий может официально приютить бездомное животное после прохождения необходимой регистрации. Обязательное условие — предварительная стерилизация или кастрация.
Новый опекун должен обеспечить животному полноценное питание, ветеринарное обслуживание и постоянный уход. При этом власти намерены усилить контроль за случаями оставления и выбрасывания домашних питомцев на улицу.
Главный смысл изменений — постепенно перейти от стихийного отношения к животным к системе ответственности. Владение питомцем становится не просто личным решением человека, а обязательством, за исполнение которого придётся отвечать.
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