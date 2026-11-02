В Батуми построят современную футбольную академию на 600 детей

Проекты обсудили на встрече руководства Аджарии с представителями футбольного клуба «Динамо» Батуми.

В Батуми планируетсят масштабное развитие футбольной инфраструктуры. В городе появится современная детская футбольная академия, рассчитанная как минимум на 600 воспитанников, а также новые тренировочные площадки.

Учебными и жилыми корпусами для воспитанников;

Медицинскими и реабилитационными помещениями;

Двумя большими футбольными полями с искусственным покрытием;

Тремя малыми футбольными полями;

Дополнительными помещениями для спортсменов и тренеров.

На улице Леонидзе в Батуми также планируетсят построить отдельный тренировочный комплекс. Здесь появятся шесть мини-футбольных полей с искусственным покрытием и специализированный спортивный зал для физической подготовки футболистов.

Новая инфраструктура должна дать детям и подросткам больше возможностей заниматься футболом, тренироваться в современных условиях и в дальнейшем развиваться профессионально. Кроме того, власти рассчитывают, что новые спортивные объекты помогут развитию спортивного туризма в Аджарии.

На встрече присутствовали председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, председатель Верховного совета Цотне Ананидзе, представители парламента Грузии, мэрии Батуми и руководства футбольного клуба.

После встречи представители власти посетили матч против команды «Мешахте» из Ткибули, который завершился победой батумских футболистов.

Сроки строительства новой академии и стоимость проектов пока не уточняются.