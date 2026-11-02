В Батуми построят современную футбольную академию на 600 детей
В Батуми планируетсят масштабное развитие футбольной инфраструктуры. В городе появится современная детская футбольная академия, рассчитанная как минимум на 600 воспитанников, а также новые тренировочные площадки.
Проекты обсудили на встрече руководства Аджарии с представителями футбольного клуба «Динамо» Батуми.
Новая футбольная академия будет укомплектована:
- Учебными и жилыми корпусами для воспитанников;
- Медицинскими и реабилитационными помещениями;
- Двумя большими футбольными полями с искусственным покрытием;
- Тремя малыми футбольными полями;
- Дополнительными помещениями для спортсменов и тренеров.
На улице Леонидзе в Батуми также планируетсят построить отдельный тренировочный комплекс. Здесь появятся шесть мини-футбольных полей с искусственным покрытием и специализированный спортивный зал для физической подготовки футболистов.
Новая инфраструктура должна дать детям и подросткам больше возможностей заниматься футболом, тренироваться в современных условиях и в дальнейшем развиваться профессионально. Кроме того, власти рассчитывают, что новые спортивные объекты помогут развитию спортивного туризма в Аджарии.
На встрече присутствовали председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, председатель Верховного совета Цотне Ананидзе, представители парламента Грузии, мэрии Батуми и руководства футбольного клуба.
После встречи представители власти посетили матч против команды «Мешахте» из Ткибули, который завершился победой батумских футболистов.
Сроки строительства новой академии и стоимость проектов пока не уточняются.
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