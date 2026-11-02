Фильм о кистинках Грузии признан лучшей документальной лентой Центральной и Восточной Европы
Фильм о кистинках Грузии режиссера Ноны Гиунашвили признан лучшей документальной лентой Центральной и Восточной Европы на Международном фестивале в Иглаве (Чехия). Картина «Священные песни» удостоена премии Opus Bonum конкурса полнометрового документального кино.
Жюри в своем заключении заявило, что фильм отличается глубоким визуальным мышлением и тонкой наблюдательностью.
«Выбранная нами картина создает возвышенный и неожиданный портрет общины и художественной практики, оказавшихся между течениями традиции и современности».
Присуждая премию Ноне Гиунашвили, жюри выделило в ее работе «многослойные, резонирующие вокальные гармонии и динамичные танцевальные ритмы суфийских духовных песнопений», исполняемых женщинами-кистинками в Грузии.
Фильм рассказывает о жительницах Панкисского ущелья, которые передают свои стихи и песнопения из поколения в поколение и пытаются сохранить медленно угасающую суфийскую традицию. Документальная лента, исследующая уникальное музыкальное наследие Панкиси, снималась 11 лет.
Нона Гиунашвили – выпускница факультета кинорежиссуры Грузинского технического университета. В начале карьеры сняла ряд художественных фильмов. Параллельно работала на различных позициях в съемочных группах международной и грузинской киноиндустрии. В 2021 году выпустила свой первый полнометражный документальный фильм.
Сценаристом и продюсером «Святых песен» выступила кинематографист Мариам Бицадзе, которая живет и работает в Тбилиси и Женеве. Она занята как в игровом, так и в документальном кино.
«Я рада, что в эти очень сложные времена наш фильм может напомнить вам о прекрасном и особенном месте в нашей стране, о его людях и древних традициях. На фоне стольких бедствий мы, кажется, забываем о тех маленьких огоньках, которые у нас еще остались», – заявила Мариам Бицадзе после кинофестиваля.
Международный фестиваль документального кино в Иглаве (Ji.hlava International Documentary Film Festival / Ji.hlava IDFF) – крупнейший фестиваль авторского документального и экспериментального кино в Центральной и Восточной Европе. Он был основан в 1997 году и проходит ежегодно в конце октября – начале ноября в чешском городе Иглава.
Фестиваль делает акцент на авторском взгляде, экспериментальных формах, социальном активизме и политических темах. Организаторы позиционируют документальное кино как произведение искусства, побуждающее к осмыслению реальности.
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