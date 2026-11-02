Приобрести школьную форму для учащихся начальной ступени можно будет уже с сегодняшнего дня
Приобретение школьной формы для учащихся начальной ступени начнется с сегодняшнего дня. Информацию об этом распространяет ООО «Образовательные ресурсы».
Приобрести форму можно будет как в пунктах реализации, так и онлайн посредством электронной платформы — formebi.emis.ge.
Как отмечается в информации, по всей стране 83 пункта реализации будут работать с понедельника по субботу включительно, с 10:00 до 18:00 часов.
Ещё в разделе «Общество» Все →
С активисткой Наной Сандер оформлено процессуальное соглашение по делу о 4 октября
По делу о 4 октября Нане Сандер оформлено процессуальное соглашение. Она покинет тюрьму 6 ноября. Также судья оставил в силе приговор в отношении…
«Репортёры без границ» вновь ввели Иванишвили в список «врагов свободы прессы»
Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили вошёл в список «врагов свободы прессы» (Press Freedom Predators). Международная организация…
В Батуми построят современную футбольную академию на 600 детей
В Батуми планируетсят масштабное развитие футбольной инфраструктуры. В городе появится современная детская футбольная академия, рассчитанная как…
В Кахети открылся центр современного искусства Kvareli Foundation for Contemporary Art
Кахетия выходит на новую культурную карту: в Кварели открылся центр современного искусства В Кахетии появился новый культурный объект, который…
Фильм о кистинках Грузии признан лучшей документальной лентой Центральной и Восточной Европы
Фильм о кистинках Грузии режиссера Ноны Гиунашвили признан лучшей документальной лентой Центральной и Восточной Европы на Международном фестивале в…
Движение «Защити Илиауни» вызвало министра образования Грузии на публичную дискуссию
Студенческое движение «Защити Илиауни» (Государственный университет Илии) вызывает министра образования Грузии Гиви Миканадзе в вуз для участия в…