Приобрести школьную форму для учащихся начальной ступени можно будет уже с сегодняшнего дня

Приобретение школьной формы для учащихся начальной ступени начнется с сегодняшнего дня. Информацию об этом распространяет ООО «Образовательные ресурсы».

Приобрести форму можно будет как в пунктах реализации, так и онлайн посредством электронной платформы — formebi.emis.ge.

Как отмечается в информации, по всей стране 83 пункта реализации будут работать с понедельника по субботу включительно, с 10:00 до 18:00 часов.