Представители организаций по защите животных провели акцию протеста

«К сожалению, подтвердилось то, о чём мы на протяжении нескольких месяцев говорили здесь, на акциях: представители режима Иванишвили продолжают массовую бойню бездомных собак вместо того, чтобы проводить их стерилизацию и вакцинацию и таким образом пытаться сократить их численность. Надеюсь, что теперь общество всё же активизируется, потому что, если нас не будет много, естественно, они не остановятся. Что касается расследования, у меня нет никаких надежд на него. Я требую ареста главы службы мониторинга Арагвели. Если ничего не изменится, на следующей неделе мы соберёмся в то же время», — заявил Лаша Чхартишвили.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с распространёнными видеокадрами захоронений животных. Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование начато по статье 259 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за истязание животных, жестокое обращение с ними или иные формы насилия.