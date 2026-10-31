В Кахети проходит фестиваль «Сигнагоба 2026».

В центре города организована тематическая выставка. Также проводятся фольклорно-хореографический концерт, спортивные и детские мероприятия.

Гости фестиваля, помимо осмотра и дегустации местных вин и продуктов, могут принять участие в приготовлении традиционных грузинских блюд.