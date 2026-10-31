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Грузия Online
Общество

В Кахети проходит фестиваль «Сигнагоба 2026»

В Кахети проходит фестиваль «Сигнагоба 2026».

В центре города организована тематическая выставка. Также проводятся фольклорно-хореографический концерт, спортивные и детские мероприятия.

Гости фестиваля, помимо осмотра и дегустации местных вин и продуктов, могут принять участие в приготовлении традиционных грузинских блюд.

В мероприятиях фестиваля участвуют председатель парламента Шалва Папуашвили, министр сельского хозяйства Давид Сонгулашвили и другие представители исполнительной и законодательной власти Грузии.

Программа «Сигнагиба 2026» включает винный форум и церемонию награждения почетных граждан, а вечер завершится гала-концертом.

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