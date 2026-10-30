Каха Кинцурашвили сыграет одну из главных ролей в фильме про Сталина

Сценарий к фильму написали Павел Павликовский, получивший премию «Оскар» за картину «Ида» и известный также по киноленте «Холодная война».

Значительная часть съёмочного процесса будет проходить в Грузии. Помимо самого Кинцурашвили, в фильме будут задействованы и другие грузинские актеры. The Revolution According to Kamo — работа венгреского режиссера Корнеля Мундруцо, который известен такими произведениями, как Pieces of a Woman и White God.

Грузинский актер Каха Кинцурашвили примет участие в сьемках международного проекта, в котром сыграет одну из главных ролей. Речь идет о предстоящей исторической драме венгерского режиссера Корнеля Мундруцо под названием The Revolution According to Kamo.

Действие фильма разворачивается на фоне распада Российской империи. В центре сюжета — дружба между Симоном Тер-Петросяном, известным под прозвищем Камо, и Сосо Джугашвили, больше известным как Иосиф Сталин.

Сюжет охватывает несколько десятилетий, начиная с детства главных героев. Произведение расскажет о том, как друзья вовлекаются в революционную деятельность и к каким последствиям это приводит.

Каха Кинцурашвили — актер театра и кино, известный прежде всего по ролям в грузинских кинопроектах. В частности, он снимался в фильмах «Начало» и «Апрель» режиссера Деи Кулумбегашвили. В Грузии Кинцурашвили известен не только своей актерской деятельностью, но и активной гражданской позицией. Он неоднократно принимал участие в антиправительственных и проевропейских акциях.