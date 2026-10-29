Апелляционный суд освободил обвиняемого в госизмене журналиста под залог в 4000 лари

Журналист газеты «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе освобождён под залог в размере 4 000 лари. Соответствующее решение принял Тбилисский апелляционный суд.

Адвокаты обжаловали в апелляционном суде решение суда первой инстанции, согласно которому в отношении Дито Чубинидзе в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу.

Напомним, 22 октября Генеральная прокуратура Грузии на основании судебного постановления задержала представителя газеты «Асавал-Дасавали» Доментия (Дито) Чубинидзе по обвинению в государственной измене, а именно в саботаже.

По информации следствия, с февраля 2026 года Доменти Чубинидзе систематически распространяет ложные сведения и дезинформацию через различные СМИ и социальные платформы, утверждая на основании вымышленных фактов, что премьер-министр Грузии по секретному соглашению, заключённому с соседним государством, передал Азербайджанской Республике часть монастырского комплекса Давид-Гареджи.