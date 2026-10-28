Lets fight against DMD построит в Тбилиси центр для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна
️️️️️Организация родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна Lets fight against DMD построит в Тбилиси специализированный центр для пациентов с этим заболеванием.
Как сообщает организация, 26 октября между ней и правительством муниципалитета Тбилиси был подписан договор о безвозмездной передаче в узуфрукт земельного участка площадью 1 657 кв. м, расположенного недалеко от станции метро «Ахметели».
По заявлению организации, центр станет первым учреждением такого профиля в Закавказье. Он будет предоставлять пациентам с мышечной дистрофией Дюшенна услуги по реабилитации, а также образовательную и социальную поддержку.
Несколько дней назад организация приобрела два специально оборудованных автомобиля для перевозки пациентов. Машины оснащены подъёмными механизмами, которые позволяют размещать и перевозить людей, передвигающихся на инвалидных колясках.
Организация поблагодарила всех жертвователей, благодаря чьим пожертвованиям удалось удовлетворить важнейшие потребности многих пациентов.
Напомним, 15 октября дети с мышечной дистрофией Дюшенна начали получать препарат, ввоза и финансирования которого их родители добивались от государства на протяжении двух лет. В Грузии этим заболеванием страдают около 100 детей, а за время борьбы родителей и детей за доступ к лечению скончались двое пациентов.
До того как государство согласилось на ввоз препаратов, родители детей с этим заболеванием провели 45 дней/ночей здания Канцелярии протестуя под дождём и ветром, под постоянным прессингом, на фоне попыток дискредитации со стороны проправительственных СМИ и представителей власти, а также благодаря беспрецедентной общественной поддержке. Им даже говорили, что они мешают туристам(!). Студенческое движение «Защити ИлиаУни» сделало невероятное, организовав круглосуточный стрим, им удалось собрать в общей сложности 2 миллиона 300 тысяч лари на помощь детям.
Ещё в разделе «Общество» Все →
В Тбилиси построят ледовый каток
В мэрии Тбилиси объявлен тендер на оказание услуг (монтаж — эксплуатация — демонтаж) ледового катка. Цена закупки составляет 1,043 млн лари. Приём…
В Батуми наградили спасателей за работу во время морского сезона 2026 года
Сотрудникам Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии вручили благодарственные грамоты и памятные подарки за работу в течение морского…
Активы и документация ликанского «Дворца Романовых» будет передана Нацагентству по охране культурного наследия
Компания «Резиденция Ликани», принадлежащая находящемуся в процессе ликвидации «Фонду развития Грузии», безвозмездно передаст активы «Дворца…
Пятый Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси открылся показом фильма «Лурджа Магданы»
В кинотеатре Национального архива Министерства юстиции Грузии в пятый раз открылся Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси. Тема фестиваля в…
Amnesty и GYLA призвали прекратить безнаказанность за пытки в тюрьмах Грузии
Amnesty International и Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, сексуализированном…
В Грузии каждый четвертый ребенок проживает за чертой бедности — Грузстат
В Грузии почти каждый четвертый ребенок живет за чертой бедности. Об этом свидетельствуют данные Агентства социального обслуживания и Национальной…