Lets fight against DMD построит в Тбилиси центр для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна

По заявлению организации, центр станет первым учреждением такого профиля в Закавказье. Он будет предоставлять пациентам с мышечной дистрофией Дюшенна услуги по реабилитации, а также образовательную и социальную поддержку.

Как сообщает организация, 26 октября между ней и правительством муниципалитета Тбилиси был подписан договор о безвозмездной передаче в узуфрукт земельного участка площадью 1 657 кв. м, расположенного недалеко от станции метро «Ахметели».

️️️️️Организация родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна Lets fight against DMD построит в Тбилиси специализированный центр для пациентов с этим заболеванием.

Несколько дней назад организация приобрела два специально оборудованных автомобиля для перевозки пациентов. Машины оснащены подъёмными механизмами, которые позволяют размещать и перевозить людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Организация поблагодарила всех жертвователей, благодаря чьим пожертвованиям удалось удовлетворить важнейшие потребности многих пациентов.

Напомним, 15 октября дети с мышечной дистрофией Дюшенна начали получать препарат, ввоза и финансирования которого их родители добивались от государства на протяжении двух лет. В Грузии этим заболеванием страдают около 100 детей, а за время борьбы родителей и детей за доступ к лечению скончались двое пациентов.

До того как государство согласилось на ввоз препаратов, родители детей с этим заболеванием провели 45 дней/ночей здания Канцелярии протестуя под дождём и ветром, под постоянным прессингом, на фоне попыток дискредитации со стороны проправительственных СМИ и представителей власти, а также благодаря беспрецедентной общественной поддержке. Им даже говорили, что они мешают туристам(!). Студенческое движение «Защити ИлиаУни» сделало невероятное, организовав круглосуточный стрим, им удалось собрать в общей сложности 2 миллиона 300 тысяч лари на помощь детям.