Активы и документация ликанского «Дворца Романовых» будет передана Нацагентству по охране культурного наследия

Компания «Резиденция Ликани», принадлежащая находящемуся в процессе ликвидации «Фонду развития Грузии», безвозмездно передаст активы «Дворца Романовых» и документацию, необходимую для его реставрации, Национальному агентству по охране культурного наследия Грузии. Соответствующее согласие государственной компании было выдано правительством.

Постановлением № 2496 указано, что «Резиденция Ликани» — это предприятие, созданное со 100% участием Фонда развития Грузии. Согласно документу, проектная документация, необходимая для реконструкции и реставрации «Дворца Романовых», расположенного в городе Ликани, а также результаты всех исследовательских, консультационных и экспортных услуг, заказанных «Резиденция Ликани», будут полностью переданы Национальному агентству по охране культурного наследия. Любые другие материальные или нематериальные активы, возникшие в рамках предоставления вышеупомянутых услуг, также будут переданы агентству.

К вашему сведению, процесс ликвидации «Грузинского фонда развития» (ранее «Партнерский фонд») должен был завершиться 1 сентября 2026 года, однако на сайте правительства Грузии был опубликован указ от 21 сентября, которым подготовка стратегии ликвидации фонда и его завершение были отложены до 1 апреля 2027 года.

Согласно указу правительства от 21 сентября 2026 года, из активов фонда будут исключены шесть земельных участков общей площадью 699 934 квадратных метра. Государство будет зарегистрировано в качестве собственника указанных земельных участков. Помимо этих объектов недвижимости, из активов фонда будут выведены его дочерние предприятия: отель «Боржоми Ликани Интернешнл»; ООО «Рухи Торговый центр»; ООО «Партнерский фонд – Зеленое развитие»; ООО «Стартап Грузия»; ООО «Резиденция Ликани»; и ООО «Грузинская натуральная продукция». Вышеупомянутые компании по-прежнему на 100% принадлежат «Фонду развития Грузии». Помимо компаний, в которых Фонд владеет 100% акций, существует также ряд компаний, в которых Фонд владеет неконтрольными акциями, включая завод по производству композитных деталей для самолетов «Циклон», а также компания по производству рачинского сала «KSH Caucasian Sus Heritage» и другие компании.