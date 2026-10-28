В Батуми наградили спасателей за работу во время морского сезона 2026 года
Сотрудникам Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии вручили благодарственные грамоты и памятные подарки за работу в течение морского сезона.
Заместитель руководителя Департамента пожарно-спасательных сил Лаша Тваури поблагодарил спасателей за профессионализм, самоотверженность и вклад в обеспечение безопасности отдыхающих.
Именно эти люди ежедневно стоят на страже безопасности граждан, помогают отдыхающим и приходят на помощь в опасных ситуациях.
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