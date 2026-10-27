В Грузии каждый четвертый ребенок проживает за чертой бедности — Грузстат

В Грузии почти каждый четвертый ребенок живет за чертой бедности. Об этом свидетельствуют данные Агентства социального обслуживания и Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), передает издание Business Press News.

В частности, согласно последним сентябрьским данным Агентства социального обслуживания, в Грузии пособие по обеспечению прожиточного минимума получают 219 054 ребенка (в возрасте от 0 до 18 лет).

По официальным же данным Национальной службы статистики, в стране зарегистрировано 970 609 граждан данной возрастной группы.