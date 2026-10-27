В Грузии каждый четвертый ребенок проживает за чертой бедности — Грузстат
В Грузии почти каждый четвертый ребенок живет за чертой бедности. Об этом свидетельствуют данные Агентства социального обслуживания и Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), передает издание Business Press News.
В частности, согласно последним сентябрьским данным Агентства социального обслуживания, в Грузии пособие по обеспечению прожиточного минимума получают 219 054 ребенка (в возрасте от 0 до 18 лет).
По официальным же данным Национальной службы статистики, в стране зарегистрировано 970 609 граждан данной возрастной группы.
Соответственно, приведенные показатели указывают на то, что в Грузии каждый четвертый ребенок находится за чертой бедности.
При этом, по статистике того же Агентства социального обслуживания, наибольшее число социально незащищенных детей (исходя из численности населения) фиксируется в Тбилиси (52 694 ребенка). На втором месте находится регион Квемо-Картли — 39 923 ребенка, а на третьем — Имерети (25 356 детей).
Число получателей пособия в возрасте от 0 до 18 лет по регионам распределилось следующим образом:
Тбилиси — 52 694;
Квемо-Картли — 39 923;
Имерети — 25 356;
Самегрело-Земо Сванети — 22 015;
Автономная Республика Аджария — 22 668;
Кахети — 15 816;
Шида-Картли — 15 799;
Гурия — 7 152;
Самцхе-Джавахети — 5 389;
Мцхета-Мтианети — 6 389;
Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети — 1 960.
Что касается возрастного распределения, показатель выше в возрастной категории от 6 до 18 лет, где за чертой бедности зарегистрировано 168 595 человек. В сегменте же от 0 до 6 лет на учете числится 50 459 детей.
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