Лаша Гобадзе завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе

В заключительный соревновательный день чемпионата мира по греко-римской борьбе, проходящего в столице Казахстана Астане, Лаша Гобадзе (87 кг) завоевал бронзовую медаль.

В схватке за третье место грузинский богатырь одолел узбекского борца Расулова со счетом 5:1.

Сборная Грузии завершила чемпионат мира в Астане с тремя бронзовыми медалями. Призовые места заняли Юрий Ломадзе (72 кг), Вахтанг Лолуа (55 кг) и Лаша Гобадзе (87 кг).