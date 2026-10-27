Лаша Гобадзе завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе
В заключительный соревновательный день чемпионата мира по греко-римской борьбе, проходящего в столице Казахстана Астане, Лаша Гобадзе (87 кг) завоевал бронзовую медаль.
В схватке за третье место грузинский богатырь одолел узбекского борца Расулова со счетом 5:1.
Сборная Грузии завершила чемпионат мира в Астане с тремя бронзовыми медалями. Призовые места заняли Юрий Ломадзе (72 кг), Вахтанг Лолуа (55 кг) и Лаша Гобадзе (87 кг).
Ещё в разделе «Общество» Все →
- Myth Detector выявил 445 фейковых аккаунтов на FB-страничках провластных «Имеди» и «Рустави 2»
- Хвича Кварацхелия успешно прооперирован на колене — ПСЖ
- Гражданского активиста оштрафовали за брань в адрес Симоньян и Соловева
- Мать заключенного подвергшегося насилию требует отстранить от должности директора тюрьмы
- 26 организаций призвали омбудсмена Грузии отказаться от упразднения департамента по гендеру
- На стадионе «Динамо Арена» откроют звёзды в честь легендарных капитанов грузинского футбола