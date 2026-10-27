26 организаций призвали омбудсмена Грузии отказаться от упразднения департамента по гендеру

«В стране, где власти последовательно упраздняют правовые и институциональные гарантии гендерного равенства, решение Народного защитника упразднить департамент гендера нельзя расценивать как оптимизацию аппарата или исключительно внутренние административные изменения», — говорится в заявлении.

Неправительственные организации выступили против упразднения департамента по гендеру в аппарате Народного защитника Грузии в ходе реорганизации. Авторы совместного заявления считают, что его ликвидация ослабит институциональную защиту прав женщин и гендерного равенства.

Авторы документа отмечают, что в последние годы в Грузии были отменены гендерные квоты, из законодательства исключили слово «гендер», а соответствующие институциональные механизмы были ликвидированы. Кроме того, по их оценке, репрессивные законы существенно ограничили возможности неправительственных организаций, занимающихся защитой прав женщин.

«Именно в такой кризисной ситуации институт Народного защитника должен быть особенно сильным, независимым и принципиальным. Когда власти упраздняют институты гендерного равенства, обязанность Народного защитника – бороться за их сохранение, а не самому присоединяться к процессу разрушения институциональных механизмов», — заявляют организации.

По их мнению, упразднение департамента ослабит координацию, подотчетность и институциональное внимание к вопросам гендерного равенства. Кроме того, существует риск, что распределение функций между разными подразделениями приведет к размыванию ответственности. Это также может затруднить рассмотрение случаев насилия и дискриминации с учетом гендерного фактора, выявление системных проблем и последовательный мониторинг государственной политики.

Организации требуют, чтобы Леван Иоселиани лично встретился с представителями организаций, работающих над защитой прав женщин, и ответил на их вопросы. Они также призывают опубликовать документы и оценки, послужившие основанием для реорганизации, разъяснить, кому переданы функции упраздненного департамента и кто будет отвечать за результаты его работы.

В аппарате Народного защитника Грузии 22 октября завершилась реорганизация, в результате которой были упразднены три департамента: гендерного равенства, просвещения в области прав человека и стратегического судопроизводства. Как сообщают в аппарате омбудсмена, цель реорганизации – сократить дублирование функций, эффективнее использовать кадровые ресурсы и усилить работу по защите прав человека.