Школьную форму для учеников начальной школы можно будет приобрести начиная со 2 ноября

Приобрести школьную форму для учащихся начальных классов можно будет с 2 ноября. Об этом сообщает ООО «Образовательные ресурсы».

По их информации, школьную форму можно будет приобрести как в пунктах продаж, так и онлайн через электронную платформу formebi.emis.ge.

Кроме того, «Образовательные ресурсы» публикует полный список адресов пунктов продажи школьной формы. Ознакомиться с ним можно здесь.

По всей стране будут работать 83 пункта продаж. Они будут открыты с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00.