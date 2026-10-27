Школьную форму для учеников начальной школы можно будет приобрести начиная со 2 ноября
Приобрести школьную форму для учащихся начальных классов можно будет с 2 ноября. Об этом сообщает ООО «Образовательные ресурсы».
По их информации, школьную форму можно будет приобрести как в пунктах продаж, так и онлайн через электронную платформу formebi.emis.ge.
Кроме того, «Образовательные ресурсы» публикует полный список адресов пунктов продажи школьной формы. Ознакомиться с ним можно здесь.
По всей стране будут работать 83 пункта продаж. Они будут открыты с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00.
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