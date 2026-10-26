Сколько стоит создание Золотого мяча и какова его реальная стоимость
Самая престижная индивидуальная награда в мировом футболе, «Золотой мяч», ежегодно находится в центре внимания спортивного мира. Среди номинантов — Хвича Кварацхелия, который, к сожалению, из-за травмы пропустит церемонию, которая пройдет сегодня в Лондоне .
В то время как мировое футбольное сообщество ожидает официальных результатов награждения, BMG, ссылаясь на международные СМИ, проанализировала экономическую и материальную сторону награды. Сколько стоит ее производство и какова ее реальная стоимость.
По данным спортивного издания GOAL, ориентировочная стоимость материалов, использованных для изготовления «Золотого мяча», составляет от 3000 до 5000 евро. Эта сумма отражает только цену сырья, а не рыночную стоимость награды.
Сам трофей сделан не полностью из золота. Его сфера состоит из двух латунных полусфер, покрытых слоем золота, а основание трофея выполнено из пирита — минерала, который часто называют «поддельным золотом» из-за его визуального сходства.
Награда изготавливается французским ювелиром Mellerio. На создание каждого трофея уходит около 100 часов, а подготовка начинается за шесть месяцев до церемонии.
Однако, учитывая 100 часов ручного труда мастеров, дизайн, бренд и исторический/спортивный статус самой награды, реальная оценочная стоимость «Золотого мяча» как произведения искусства и символа превышает 500 000 евро.
Победитель не получает прямой денежной премии от France Football. Соответственно, награда не сопровождается стандартным финансовым бонусом.
Однако получение «Золотого мяча» приносит футболисту колоссальные коммерческие выгоды. Ценность его индивидуального бренда возрастает, отношения со спонсорами меняются, а стоимость рекламных контрактов увеличивается.
Например, когда Лука Модрич выиграл «Золотой мяч» в 2018 году, он получил бонус в размере около 800 000 евро по индивидуальному контракту с Nike.
Следовательно, главная ценность «Золотого мяча» заключается не в его золотом покрытии или пиритовом камне, а в мировом признании и финансовых возможностях, которые он открывает для игрока.
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