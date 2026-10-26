Самая престижная индивидуальная награда в мировом футболе, «Золотой мяч», ежегодно находится в центре внимания спортивного мира. Среди номинантов — Хвича Кварацхелия, который, к сожалению, из-за травмы пропустит церемонию, которая пройдет сегодня в Лондоне .

В то время как мировое футбольное сообщество ожидает официальных результатов награждения, BMG, ссылаясь на международные СМИ, проанализировала экономическую и материальную сторону награды. Сколько стоит ее производство и какова ее реальная стоимость.

По данным спортивного издания GOAL, ориентировочная стоимость материалов, использованных для изготовления «Золотого мяча», составляет от 3000 до 5000 евро. Эта сумма отражает только цену сырья, а не рыночную стоимость награды.