Хвича Кварацхелия будет прооперирован во всемирно известной клинике «Аспетар» в Катаре

Хвича Кварацхелия получил серьезную травму правого колена, из-за которой, как ожидается, пропустит сезон 2026/27. 25-летний футболист получил травму колена во втором матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

Подробные медицинские обследования, проведенные после матча, подтвердили наихудший сценарий для Хвичи — его ждет длительный и сложный период реабилитации. По данным L’Equipe, Кварацхелия потребуется срочная операция по восстановлению поврежденного колена.

Кварацхелия отправится в Доху в начале недели, где ему предстоит сложная хирургическая процедура. Операция будет проведена во всемирно известной клинике «Аспетар», известном медицинско-ортопедическом центре, специализирующемся на лечении серьезных травм у элитных спортсменов.

Кварацхелия пропустит сезон 2026/27. При разрыве передней крестообразной связки обычно требуется от 6 до 9 месяцев, прежде чем игрок сможет безопасно вернуться к полноценным тренировкам и игре.