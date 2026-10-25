Пара Метелкина-Берулава завоевала золотую медаль на Гран-при Франции

На турнире серии Гран-при в Анжере, Франция, пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевала золотую медаль в парном фигурном катании.

После короткой программы пара Метелкина-Берулава заняла первое место, они также на высоком уровне исполнили произвольную программу, набрав в общей сложности 204,65 балла в двух программах и завершив турнир золотой медалью.

Грузинская сборная завоевала еще две серебряные медали на Гран-при Франции – Анастасия Губанова стала вице-чемпионкой турнира среди женщин, а пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин – в спортивных танцах.