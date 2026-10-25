Пара Метелкина-Берулава завоевала золотую медаль на Гран-при Франции
На турнире серии Гран-при в Анжере, Франция, пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевала золотую медаль в парном фигурном катании.
После короткой программы пара Метелкина-Берулава заняла первое место, они также на высоком уровне исполнили произвольную программу, набрав в общей сложности 204,65 балла в двух программах и завершив турнир золотой медалью.
Грузинская сборная завоевала еще две серебряные медали на Гран-при Франции – Анастасия Губанова стала вице-чемпионкой турнира среди женщин, а пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин – в спортивных танцах.
Ещё в разделе «Общество» Все →
- Мераб Нинидзе примет участие в съемках седьмого сезона сериала Slow Horses
- Николоз Басилашвили – вице-чемпион турнира в Алматы
- Двалишвили: Единственное, что меня удивило, это я сам — я могу быть лучше
- Женская сборная Грузии (U17) по футболу готовится к отборочному раунду чемпионата Европы
- Пара Метелкина-Берулава на первом месте после короткой программы на Гран-при Франции
- Армения стала победителем конкурса «Детское Евровидение 2026»