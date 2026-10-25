Николоз Басилашвили – вице-чемпион турнира в Алматы
Николоз Басилашвили стал вице-чемпионом турнира в Алматы. В финале турнира ATP с рейтингом 250 очков грузинский теннисист проиграл бывшему лидеру мирового рейтинга россиянину Даниилу Медведеву в трех сетах – 7:6 (8:6), 1:6, 3:6.
Грузинский теннисист впервые с 2022 года вышел в финал турнира ATP – он заработал 165 рейтинговых очков и 96 000 долларов США. Набранные очки позволят ему войти в топ-100 мирового рейтинга.
На следующей неделе Басилашвили примет участие в турнире в Вене.
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