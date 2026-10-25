Мераб Двалишвили проиграл Петру Яну титульный бой за пояс чемпиона UFC
Грузинский боец Мераб Двалишвили не смог вернуть себе титул чемпиона UFC в суперлегком весе. В со-главном поединке UFC 333 в Абу-Даби Двалишвили проиграл Петру Яну единогласным решением судей.
Это был третий бой между Двалишвили и Яном. Первый бой состоялся в марте 2023 года и завершился убедительной победой грузина. В реванше в декабре 2025 года российский боец одержал победу единогласным решением судей и отобрал чемпионский пояс у Мераба.
В третьем поединке Ян снова смог победить грузинского бойца, после чего счет в личном противостоянии стал 2:1.
Двалишвили впервые завоевал чемпионский пояс организации в сентябре 2024 года, победив Шона О’Мэлли, после чего он трижды подряд защитил титул.
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