Мераб Двалишвили проиграл Петру Яну титульный бой за пояс чемпиона UFC

Грузинский боец ​​Мераб Двалишвили не смог вернуть себе титул чемпиона UFC в суперлегком весе. В со-главном поединке UFC 333 в Абу-Даби Двалишвили проиграл Петру Яну единогласным решением судей.

Это был третий бой между Двалишвили и Яном. Первый бой состоялся в марте 2023 года и завершился убедительной победой грузина. В реванше в декабре 2025 года российский боец ​​одержал победу единогласным решением судей и отобрал чемпионский пояс у Мераба.

В третьем поединке Ян снова смог победить грузинского бойца, после чего счет в личном противостоянии стал 2:1.

Двалишвили впервые завоевал чемпионский пояс организации в сентябре 2024 года, победив Шона О’Мэлли, после чего он трижды подряд защитил титул.